Ranocchia insidia de Vrij, poi un ballottaggio e 2 modifiche per l’Inter – Sky

Ranocchia si candida per essere la sorpresa di Conte in Genoa-Inter. A pagarne le spese sarebbe de Vrij. Come riportato da “Sky Sport”, alla vigilia i dubbi di formazione per il tecnico nerazzurro sono ridotti a due

POSSIBILI MODIFICHE – L’Inter in campo domani in casa del Genoa sarà leggermente diversa rispetto a quella vista in Champions League. In difesa tornerà Alessandro Bastoni al posto di Aleksandar Kolarov. Invece in attacco toccherà a Lautaro Martinez, che sostituirà Alexis Sanchez dal 1′. A centrocampo solito ballottaggio tra Marcelo Brozovic e Christian Eriksen, quest’ultimo speranzoso di ottenere nuovamente la fiducia di Conte. Poi tutto confermato, a meno che Andrea Ranocchia non riesca a strappare la maglia da titolare a Stefan de Vrij, che potrebbe rifiatare. L’ex difensore del Genoa insidia il centrale olandese, chiamato agli straordinari in questo periodo. Da ricordare che proprio Ranocchia sarebbe potuto tornare in rossoblù nell’ultima sessione di mercato.