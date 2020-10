Males costretto a saltare Genoa-Inter: la situazione in casa rossoblù oggi

Males Inter

Males non potrà essere dei protagonisti di Genoa-Inter in programma domani. L’attaccante nerazzurro, attualmente in prestito a Genoa, è uno dei due assenti per Covid-19 in casa rossoblù

NIENTE MALES – Tra le tante operazioni di mercato concluse tra Inter e Genoa in questi anni, una delle ultime incuriosisce sia i tifosi nerazzurri sia quelli rossoblù. Si tratta del trasferimento di Darian Males a Genova, senza nemmeno passare da Milano. Se non per visite mediche e firma, ovviamente. L’attaccante svizzero classe 2001, prelevato in estate dal Lucerna e subito girato in prestito al Genoa, non sarà però della partita. Infatti, Males e il compagno di squadra Petar Brlek, sono gli unici due giocatori rossoblù ancora positivi al Covid-19 dopo il recente “focolaio” Grifone. Toccherà aspettare il ritorno a San Siro per vederlo all’opera contro l’Inter. Come confermato dall’agente a Inter-News.it (vedi intervista esclusiva, ndr), il progetto di entrambe le società sul 19enne svizzero è piuttosto ambizioso. Bisognerà attendere, augurandogli – intanto – un pronto recupero.