Genoa, tutto pronto in vista della sfida con l’Inter di domani

Genoa-Inter

In vista di Genoa-Inter (domani alle 18.00) è tutto pronto in casa rossoblu. Dopo l’allenamento odierno, Rolando Maran e i suoi si preparano al ritiro prepartita.

RISALITA – Il Genoa che affronterà l’Inter domani sarà una squadra indecifrabile. Dopo l’esaltante vittoria contro il Crotone alla prima giornata (4-1), è arrivata la sonora batosta di Napoli (sei reti a zero per gli azzurri). E, subito dopo la gara del San Paolo, le tremende notizie legate al Coronavirus. Ben 17 giocatori genoani sono infatti risultati positivi al Covid-19: più di mezza squadra fuori per Rolando Maran. Che infatti non ha potuto disputare la sfida contro il Torino (rinviata preventivamente). Ora quasi tutti i calciatori positivi sono guariti: otto di essi (in primis Mattia Perin) sono tornati disponibili già per la partita contro il Verona di lunedì scorso. E, in vista di Genoa-Inter di domani, il Grifone recupera altri sette giocatori. Tra di questi, troviamo Domenico Criscito, Mattia Destro, Davide Zappacosta e Lukas Lerager. Gli unici ancora positivi sono i giovani Males (di proprietà nerazzurra) e Brlek. Resta da vedere che formazione schiererà Maran, che ha riavuto i suoi a singhiozzo, senza poter preparare la partita in modo completo. Sotto la pioggia di oggi, i rossoblu hanno preparato diverse situazioni in vista di domani (tiri in porta e palle inattive), con una partitella finale.