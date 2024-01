Rabiot si ferma, Allegri prudente: l’obiettivo è sempre l’Inter – Sky

La Juventus parte per la trasferta di Lecce senza Adrien Rabiot. Massimiliano Allegri però conta di riavere il giocatore per il big match contro l’Inter. Ecco le valutazioni e il rientro previsto.

RIENTRO PREVISTO – Questa sera la Juventus avrà l’opportunità di allungare in classifica sull’Inter, che essendo impegnata in Supercoppa Italiana si ferma in campionato. Massimiliano Allegri, però, alla trasferta di Lecce ci arriva senza due giocatori fondamentali come Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Il centrocampista francese ha accusato un fastidio al polpaccio, ancora da valutare, e per questo motivo non sarà a disposizione dell’allenatore bianconero per il match di Serie A della ventunesima giornata. Secondo quanto riporta Giovanni Guardalà su Sky Sport 24 Rabiot potrebbe saltare anche la prossima partita della Juventus, quella contro l’Empoli del 27 gennaio. Allegri, infatti, punta sulla prudenza per cercare di recuperare nel migliore dei modi il centrocampista per lo scontro diretto contro l’Inter. Rabiot non vuole assolutamente perdersi l’attesissimo big match di San Siro del prossimo 4 febbraio.

