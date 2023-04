Precedenti Inter-Monza: furto all’andata, tre in casa in Coppa Italia

Inter-Monza si giocherà domani alle 20.45 e i precedenti in casa sono tutti in Coppa Italia. In Serie A c’è solo l’andata, con uno dei peggiori errori arbitrali del campionato.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà l’Inter-Monza numero 4 in casa. La prima volta è anche – a oggi – l’unica vittoria brianzola: 1-4 il 7 giugno 1958, inutile il gol di Benito Lorenzi. Si giocava in Coppa Italia, come tutte le partite in casa fino a oggi. Dove il bilancio è 2 vittorie e 1 sconfitta, quella già citata, con 6 reti segnate e 5 subite. Le altre sono 3-0 il 31 maggio 1978 e 2-1 il 13 settembre 1990. Con una particolarità in quest’ultima: si giocava al Brianteo, “in trasferta”, perché il Meazza non era a disposizione. Nell’occasione, dopo i gol di Sergio Battistini e Nicola Berti, per i biancorossi a segno un futuro interista: Luigi Di Biagio. Valse la qualificazione, dopo lo 0-1 dell’andata otto giorni prima firmato Andreas Brehme su rigore.

IL GRANDE SCANDALO – In Serie A l’unico dei precedenti è all’andata, Monza-Inter 2-2 il 7 gennaio. Un risultato però bugiardo, anche perché causato da un inconcepibile errore dell’arbitro Juan Luca Sacchi (vedi moviola). Con l’Inter avanti 1-2 (a segno Matteo Darmian e Lautaro Martinez, in mezzo il momentaneo pari di Patrick Ciurria) all’81’ punizione di Kristjan Asllani, fa gol Francesco Acerbi ma Sacchi fischia incredibilmente prima. Cosa ha visto? Un “fallo in attacco” di Roberto Gagliardini. Cos’è successo? Pablo Marì inciampa su Armando Izzo. Assurdo fischiare prima e impedire al VAR di poter fare giustizia: Inter derubata. E, come spesso succede, in pieno recupero il Monza pareggia con un folle autogol di Denzel Dumfries. Contando tutti i precedenti, casa e trasferta, 5 vittorie dell’Inter contro 1 del Monza con 2 pareggi, 15 reti fatte e 9 subite.