Sarri: «Champions League? C’è ancora da lottare, non è facile»

Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Spezia-Lazio, gara vinta che li avvicina alla Champions League

DIFFICILE – Maurizio Sarri ha parlato dopo la vittoria contro lo Spezia, anche in ottica della corsa alla prossima Champions League: «Esclusi i primi 10 minuti abbiamo preso in mano la partita. Giocare qui non è mai semplice, l’ambiente è caldo. Poteva diventare difficile. L’aspetto migliore è che ora sembra che sappiamo soffrire. Io sono convinto che la classifica possa cambiare molto. Eravamo messi male ma ho sempre detto che fosse difficile ma non impossibile. Ora sembra facile invece non lo è. C’è ancora da lottare. Napoli-Milan sarà combattuta per forza di cose. Una squadra italiana tornerà in semifinale di Champions e questa cosa è ottima».