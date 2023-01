Moviola Monza-Inter: Sacchi ha i tre punti sulla coscienza, 1-3 buono! Uno scandalo

Monza-Inter ha avuto Sacchi come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022-2023 e finito 2-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Macerata, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA MONZA-INTER, PRIMO TEMPO – Juan Luca Sacchi voto 3. Uno scandalo. O uno scippo, scegliete la parola che più vi aggrada. Risultato assolutamente condizionato da un arbitraggio inaccettabile e inconcepibile in epoca VAR, che dimostra tutta l’inadeguatezza dei fischietti italiani (visto anche quanto successo tre giorni fa in Cremonese-Juventus, uguale). Al 4′ chiede rigore il Monza per un contatto tra Francesco Acerbi e Patrick Ciurria, troppo poco per essere fallo. Sul gol di Matteo Darmian a centrocampo Armando Izzo chiede un’irregolarità, ma è lui a trattenere Lautaro Martinez. Al 18′ altre proteste ma Edin Dzeko respinge un corner scomposto però non di mano, poi fallo di José Machin su Henrikh Mkhitaryan non visto e chance per Andrea Petagna.

MOVIOLA MONZA-INTER, SECONDO TEMPO – Izzo, che già a fine primo tempo era rimasto impunito per una manata sul volto a Lautaro Martinez, al 49′ da dietro a gioco fermo spinge via Alessandro Bastoni: di nuovo graziato. Il primo giallo è al 71′, Henrikh Mkhitaryan su Matteo Pessina. Ne manca uno a Darmian, per aver fermato Filippo Ranocchia disinteressandosi del pallone. Ma è scandaloso quanto avviene all’81’: punizione di Kristjan Asllani, segna Francesco Acerbi ma Sacchi fischia incredibilmente prima. Cosa ha visto? Un “fallo in attacco” di Roberto Gagliardini. Cos’è successo? Pablo Marì inciampa su Izzo. Assurdo fischiare prima e impedire al VAR di poter fare giustizia: Inter derubata. Poco dopo ammonisce Milan Skriniar, che entra in scivolata e prende la palla in pieno. E sul gol del 2-2 è molto sospetto il recupero palla di Ranocchia su Mkhitaryan (per non dire falloso…).