Porto-Inter, Conceicao senza quattro. Oggi altro allenamento

Prosegue la preparazione in vista di Porto-Inter. La squadra di Sergio Conceicao ha svolto ieri il primo allenamento in vista della gara, senza tre giocatori a disposizione. Oggi in mattinata prevista una nuova seduta, come riporta l’organo di informazione portoghese A Bola.

TRE FUORI – Sono quattro i giocatori i giocatori a cui Sergio Conceicao, nell’allenamento di ieri in vista di Porto-Inter, ha dovuto rinunciare. Si tratta di Francisco Meixedo, Joao Marcelo, Evanilson e il terzino Joao Mario che nell’ultima gara contro l’Estoril ha rimediato una distorsione al ginocchio. Su quest’ultimo sono previsti accertamenti e con ogni probabilità non sarà della gara martedì. Oggi previsto un nuovo allenamento per i lusitani, con una sessione mattutina.