Inter, i calci piazzati non più un fattore: manca un’arma in più

Per l’Inter in questa stagione i calci piazzati faticano a essere un fattore. Un’arma in più persa dalla squadra nerazzurra, che anche contro lo Spezia ha battuto un’infinità di corner senza mai rendersi pericolosa.

MANCANZA – Per l’Inter in questa stagione i calci piazzati non riescono a essere un fattore. Tanti, tantissimi i corner battuti dai nerazzurri, senza però mai riuscire a trovare la via del gol. È successo anche contro lo Spezia, dove sono stati 13 i calci d’angolo calciati senza rendersi pericolosi. Sempre parlando di numeri, contro il Lecce ne sono stati battuti 6, così come contro il Bologna. Sette quelli contro la Sampdoria. Insomma, l’Inter arriva spesso ad avere occasioni per sbloccare la partita proprio dalla bandierina, senza però di fatto riuscirci. Nonostante i tiratori, che si alternano tra Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu e – quando entrambi mancano, come nel primo tempo dell’ultima gara – Marcelo Brozovic.

ARMA IN MENO – Un’arma in meno per l’Inter, che anche la scorsa stagione spesso era stata in grado di sbloccare gare difficili proprio attraverso i calci piazzati. Ed è una grave mancanza, specialmente in gare come quella contro lo Spezia dove il gol non ne voleva sapere di arrivare. In questo modo, considerando anche l’incapacità dei giocatori in rosa di creare la superiorità numerica grazie al dribbling, porta i pattern di gioco a essere limitati. L’Inter diventa così prevedibile per le altre squadre che, una volta prese le necessarie contromisure, riescono a fermare la squadra nerazzurra. In stagione è successo per ben dieci volte, con otto sconfitte e due pareggi.