Porto-Inter, Inzaghi presenta la sfida in conferenza: data e ora

Si avvicina Porto-Inter, gara in programma martedì alle ore 21 e valevole per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Annunciati data e orario della conferenza stampa di Simone Inzaghi.

CONFERENZA STAMPA – Confermato l’appuntamento con la conferenza stampa di rito per Simone Inzaghi, in vista di Porto-Inter di martedì. Sfida importantissima che il tecnico nerazzurro presenterà alla vigilia, ovvero lunedì 13 marzo. Conferenza stampa in programma all’Estadio do Dragao alle ore 19 locali (ovvero le ore 20 in Italia) e che potrete comodamente seguire LIVE su Inter-News.it.