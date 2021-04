Pieri: «Lautaro Martinez colpito da Vignali, questo era rigore per l’Inter!»

In Spezia-Inter si verifica un caso da moviola, con protagonista Lautaro Martinez, atterrato in area. L’ex arbitro Pieri non ha dubbi: era rigore per i nerazzurri. Ecco le sue parole a “90° minuto” su Rai 2.

MOVIOLA – Fa discutere un episodio particolare in Spezia-Inter (qui la nostra moviola). Al 56′, Lautaro Martinez anticipa Luca Vignali al limite dell’area. Le gambe di entrambe sono alte, e alla fine cade l’argentino. Un episodio che l’arbitro Daniele Chiffi (come il VAR Paolo Valeri) non valuta meritevole del rigore, ma lascia proseguire. L’ex arbitro Tiziano Pieri, tuttavia, è in totale disaccordo: «Lautaro Martinez anticipa Vignali, che lo colpisce sulla caviglia. A termini regolamentari, questo è calcio di rigore».