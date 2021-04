VIDEO – Spezia-Inter 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Spezia-Inter, match della trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Alberto Picco di La Spezia.



PAREGGIO CHE RALLENTA – Spezia-Inter 1-1 nella trentaduesima giornata di Serie A. L’Inter trova il secondo 1-1 in tre giorni, ma stavolta non può certo prenderlo col sorriso. Al 12′ lo Spezia si porta in vantaggio, con Diego Farias che vince un rimpallo e col destro fa 1-0. Pessimo però l’intervento tentato da Samir Handanovic, ancora protagonista in negativo dopo l’autogol di Napoli. Brutto l’inizio della capolista, che però ingrana col passare dei minuti. Al 39′ gran palla di Nicolò Barella per Achraf Hakimi, cross sul secondo palo e Ivan Perisic dopo aver vinto il duello con Salva Ferrer pareggia. In avvio di ripresa discesa di Lautaro Martinez, destro non trattenuto da Ivan Provedel che si salva con l’aiuto del palo. Il portiere dello Spezia diventa però il migliore in campo, con due miracolo su Romelu Lukaku lanciato a rete nella stessa azione (dopo un folle retropassaggio di Ardian Ismajli) e al 76′ bloccando sulla linea una deviazione ravvicinata di Milan Skriniar. Poco dopo secondo palo per Lautaro Martinez, con un destro dai venti metri, poi due gol annullati per fuorigioco (c’era in entrambi in casi). La pressione dell’Inter non paga, ma è quantomeno un punto guadagnato sul Milan. Di seguito il video con la sintesi di Spezia-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.