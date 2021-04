Valenti – conduttore radiofonico e tifoso interista -, intervenuto come ospite a “Pressing Serie A” su Italia 1, ironizza sulle continue critiche che piovono sull’Inter nonostante il primo posto e commenta l’1-1 di La Spezia. Poi il dibattito si sposta su Conte e sul post-Handanovic

PRESENTE (E PASSATO) – Non vuole nominare la parola tabù Giacomo “Ciccio” Valenti: «La matematica è ancora lontana. L’Inter quando ha accelerato, come già fatto a Napoli, ha dimostrato di avere le capacità di andare in gol. Poi esistono la fortuna, la sfortuna e gli avversari. Lo Spezia ha giocato un’ottima partita. Aspettiamo e godiamoci le prossime partite. Con i precedenti dell’Inter mi sembra necessario e doveroso… Dovesse andare come mi auguro, cercherò di fare uno sforzo di essere felice e di gustarmi il momento (ironizza, ndr), nonostante le sottolineature negative sull’Inter!».

FUTURO PROSSIMO – Ciccio Valenti parla anche dei singoli, allenatore e portiere: «Antonio Conte ha un contratto e lo onorerà, poi vedrà quali saranno i progetti societari. Ma non è un calciatore che a gennaio si svincola e se ne va altrove, quindi non è un problema. A meno che non si dimetta, ma non credo lo faccia perché sarebbe poco lucido. Mi auguro che l’esperienza di Samir Handanovic possa essere una grossa tanica di benzina di esperienza per il prossimo portiere, per avere un avvicendamento soddisfacente come tra Francesco Toldo e Julio Cesar. Senza dimenticare che il portiere del dopodomani sarà il figlio di Dejan Stankovic (Filip, ndr)».