Petrucci: “Lazio, l’Inter e quella panchina svolta per Immobile”

Matteo Petrucci, giornalista di “Sky Sport” al seguito della Lazio, ha parlato di quanto sia stata importante la sfida d’andata per i biancocelesti e in particolare per il capocannoniere Cio Immobile

INSEGNAMENTO – Matteo Petrucci sottolinea come la gara di San Siro tra Inter e Lazio abbia segnato una svolta. Queste le sue parole: «La gara d’andata ha insegnato a tutto il gruppo che è vero che ci sono titolari e altri più importanti, ma che le regole esistono per tutti. Nel match di San Siro Ciro Immobile è rimasto infatti seduto in panchina per quasi tutta la partita dopo lo sfogo per il cambio contro il Parma. L’attaccante e l’allenatore si chiarirono dopo con una panchina che ha rafforzato il rapporto tra i due. Da quel momento Immobile ha iniziato a segnare e non si è più fermato».