Perisic c’è, Inzaghi lo schiera addirittura titolare in Inter-Roma? – CdS

A CENTROCAMPO – Perisic sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi in vista di Inter-Roma in programma questa sera alle 21. L’esterno croato, secondo quanto riportato da quotidiano romano, potrebbe addirittura partire da titolare sulla fascia sinistra. Ballottaggio aperto con Federico Dimarco, così come sulla fascia destra Matteo Darmian è momentaneamente in vantaggio su Denzel Dumfries. A centrocampo, invece, tutti titolari con Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti