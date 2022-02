Inter-Roma, torna Sanchez tra i titolari. Chi con lui a far coppia in attacco? – CdS

Inter-Roma andrà in scena questa sera alle 21 per i quarti di finale di Coppa Italia. In attacco Alexis Sanchez tornerà titolare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, solo uno tra Edin Dzeko e Lautaro Martinez giocherà da titolare.

SOLO UNO – Inter-Roma, Simone Inzaghi chiede una reazione a tutta la squadra e in particola all’attacco, rimasto all’asciutto nel derby. In attacco torna Alexis Sanchez, chiamato a ripetere quanto di buono visto nelle ultime prestazioni, Cile compreso. Secondo quanto riportato dal quotidiano romano, a far coppia con lui ci sarà solo uno tra Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, con il primo favorito rispetto il bosniaco.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti