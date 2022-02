Tardelli: «Scudetto? L’Inter resta favorita, non è in calo. La Juventus…»

Marco Tardelli, ex calciatore oggi allenatore, nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, ha parlato della lotta scudetto in Serie A

FAVORITA – Marco Tardelli parla delle possibilità della Juventus nella corsa scudetto, dove ritiene l’Inter ancora favorita: «Allegri parla di quarto posto. D’accordo, è quanto gli serve per arrivare in Champions. Si può pensare più in grande? Certo, se si fermano le altre. Intanto l’Inter perdendo il derby ha restituito fiato al torneo. E sabato va a Napoli. La Juventus può fare tutto, ma ci sono tre squadre da superare, non una. Peraltro ad Allegri è riuscita una rimonta simile, una volta. Però non c’erano avversarie così strutturate. L’Inter è sempre la favorita. Anche nel derby non ha giocato affatto male, non mi sembra in calo. Penso siano risultate decisive le mosse degli allenatori».

Fonte: Corriere dello Sport – Marco Evangelisti