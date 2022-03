Pellegrini sa già che dovrà saltare Juventus-Inter: cartellino pesante. Altri 2 rischiano

Pellegrini si è giocato male le carte per provare a essere protagonista nello scontro diretto Juventus-Inter in programma dopo la sosta. L’esterno basso mancino bianconero pagherà con la squalifica la somma di ammonizioni accumulata

PRIMO SQUALIFICATO – L’ammonizione di Luca Pellegrini nel primo tempo di Juventus-Salernitana (2-0 all’intervallo, ndr) è pesante. Il terzino sinistro azzurro salterà così per squalifica Juventus-Inter, prossimo impegno in calendario. La Juventus ha in campo altri due diffidati, entrambi in attacco. Si tratta di Alvaro Morata e soprattutto Dusan Vlahovic, che Massimiliano Allegri sicuramente gestirà nella ripresa proprio in ottica Inter post-sosta. Il serbo è in campo, mentre lo spagnolo al momento è in panchina. Intanto una certezza c’è: Pellegrini Jr. non sarà uno dei protagonisti del prossimo scontro diretto in Serie A ad inizio aprile.