Eriksen stavolta fermato da un altro nemico: l’ex Inter è positivo al COVID-19

Eriksen non è in campo oggi ma non per scelta tecnica. L’ex centrocampista danese dell’Inter si è dovuto fermare a causa della riscontrata positività al COVID-19, che adesso rischia di fargli perdere anche il primo treno danese

STOP E ATTESA- L’assenza di Christian Eriksen in Leicester City-Brentford di Premier League viene spiegata dal club inglese e confermata dalla federazione danese. L’ex centrocampista dell’Inter è risultato positivo al COVID-19, pertanto dovrà restare fermo sicuramente per qualche giorno. Con il Brentford nessun problema, vista la sosta internazionale. Il ritorno nella Nazionale Danese, invece, rischia di essere posticipato alla prossima occasione. In ogni caso domani – lunedì 21 marzo – Eriksen non si presenterà al ritiro della Danimarca, che spera si negativizzi presto per averlo in gruppo nei prossimi giorni in vista delle due amichevoli in programma. La Danimarca affronterà prima l’Olanda e poi la Serbia, tra il 26 e il 29 marzo. Eriksen sul più bello incontra un altro nemico sulla sua strada, ma il Coronavirus in questo caso fa decisamente meno paura del precedente.