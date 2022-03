Inter, c’è differenza tra non dover vincere e non dover perdere lo Scudetto

Inter obbligata a vincere lo Scudetto o semplicemente a non perderlo? La stagione nerazzurra cambia improvvisamente, spiazzando tutti. A partire proprio da Inzaghi, che adesso non sembra più convinto delle realità potenzialità della sua squadra. La differenza tra i due concetti è sottile ma è bene specificare come e quando avviene l’inversione di marcia

NON DOVER VINCERE – L’addio di Antonio Conte alla panchina nerazzurra segna la fine di un’era e l’inizio di un’altra. Meno carica dal punto di vista agonistico – non solo in campo – ma non per questo necessariamente perdente. Il sacrificio di Achraf Hakimi sul mercato è una mazzata per il progetto tecnico, basato su un ovvio ridimensionamento non solo dei costi. Anche degli obiettivi. Il problema di Christian Eriksen complica i piani ma in questo caso la società nerazzurra non ha margini di manovra. La cessione di Romelu Lukaku a rinforzare le casse societarie anziché la rosa a disposizione nel nuovo allenatore, invece, è lo spoiler della difficile annata da affrontare. L’Inter inizia la sua stagione con una missione ambiziosa: provare a migliorare il suo 2021, magari bissando anche la vittoria tricolore. Non un obbligo ma una possibilità. Ciò significa che l’Inter, guidata da Simone Inzaghi, non deve vincere lo Scudetto ma almeno provarci sì. Discorso che vale(va) a luglio, agosto, settembre, ottobre e anche novembre. La situazione cambia a dicembre, con la chiusura del girone di andata, e quindi a inizio 2022. Il vantaggio accumulato dall’Inter di Inzaghi nella prima parte di stagione scombussola i piani, facendo saltare il banco.

Retromarcia nerazzurra dopo aver raggiunto la vetta

NON DOVER PERDERE – Un banco che prevede(va e prevede ancora) l’obiettivo minimo – il quarto posto in Serie A per poter giocare nuovamente in UEFA Champions League – ma che viene stravolto: dal sogno all’ossessione, dalla possibilità all’obbligo. A quel punto la missione nerazzurra cambia: l’Inter di Inzaghi non deve perdere uno Scudetto già virtualmente vinto. Eppure stiamo parlando della stessa squadra che dopo il mercato estivo “non deve vincerlo (per forza)”. E che dopo il mercato invernale, sebbene nessuno lo dica, non migliora a livello di formazione né di rosa. Ed è proprio il mercato di riparazione il centro della questione. All’Inter servono tre calciatori per aumentare il gap dalle altre, permettendo a Inzaghi di far ruotare almeno sedici titolari di medio-alto livello, senza rinunciare alla panchina. E invece succede tutto l’opposto, addirittura perdendo riserve preziose – seppur ignorate nella prima parte di stagione – per prendere riserve già infortunate e fuori da tempo. Niente da aggiungere. Evidentemente le colpe sono condivise e Inzaghi ci mette il suo, non riuscendosi a riadattare a questa nuova situazione. Un nuovo livello di difficoltà. Partendo dal vantaggio accumulato, l’Inter deve solo cercare di non perdere lo Scudetto. E la Coppa Italia. Tutt’altro che un’impresa, senza offesa.

Inter di Inzaghi a due volti: qual è quello vero?

NON TUTTO DA BUTTARE – Lo straordinario lavoro di Inzaghi, fino a metà gennaio con la vittoria della Supercoppa Italiana, nell’adattarsi alla nuova realtà nerazzurra post-Conte (per la squadra) e post-Lazio (per l’allenatore) non va ignorato. E non viene cancellato dopo due mesi di nulla cosmico. È stato “solo” annullato il vantaggio in classifica, quello sì. E quindi sono state annullate le certezze costruite nei mesi precedenti. L’Inter di Inzaghi non pensava di dover rincorrere gli avversari cambiando la propria natura, ma semplicemente mantenere il vantaggio gestendo. Ed è proprio la versione “gestore” di Inzaghi a deludere, ora. Se a inizio stagione la Juventus di Massimiliano Allegri permette all’Inter di ricandidarsi a sorpresa come favorita al titolo, ora lo scontro diretto a Torino dopo la sosta può nuovamente invertire le gerarchie. Il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti stanno facendo quanto pronosticabile. Alla fine la differenza media è di tre punti (una partita). E quindi la differenza è negli scontri diretti.

INF/VERNO NERAZZURRO – L’Inter di Inzaghi, che è sempre la squadra che non ha iniziato la sua stagione per vincere lo Scudetto, deve solo ritrovarsi perché non è inferiore alle altre. Perché lo Scudetto è ancora alla portata tanto dell’Inter quanto delle altre, a partire dalla Juventus. L’Inter si è già giocata malissimo il suo jolly del non doverlo perdere da Campione d’Inverno. E ora si vede costretta a inseguire, sperando in passi falsi e regali altrui. Adesso a perdere lo Scudetto possono solo essere le altre, mentre l’Inter può solo provare a vincere tutte le partite in calendario sperando basti (e non è detto che sia così). È il fallimento invernale, non quello estivo. Inzaghi è ancora l’allenatore giusto per questa Inter ridimensionata: il problema è che si è reso conto troppo tardi che a scrivere la storia sono i vincenti e non quelli che si accontentano del piazzamento. Aver alzato l’asticella non ha aiutato, ora è riduttivo limitare i danni.