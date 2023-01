Paventi: «Gagliardini indiziato numero 1 per sostituire Barella a Cremona»

Andrea Paventi porta aggiornamenti da Appiano Gentile riguardo alle possibili scelte di Simone Inzaghi in vista di Cremonese-Inter. Secondo l’inviato di Sky Sport, Gagliardini dovrebbe giocare dal 1′ a Cremona

GAGLIARDINI DALL’INIZIO – Ecco gli aggiornamenti di Andrea Paventi riguardo alla possibile formazione che Inzaghi schiererà contro la Cremonese: «L’allenamento si è concluso da poco. Senza Skriniar le soluzioni non sono tantissime: potrebbe giocare D’ambrosio oppure potrebbe essere adattato Darmian, con Dumfries che tornerebbe tra i titolari. Per quanto riguarda l’assenza di Barella, credo che l’indiziato numero 1 per sostituirlo sia Gagliardini. Poi saranno in tre per due maglie. Inzaghi non potrà ancora fare affidamento su Brozovic, che è una assenza importante e ora si sta prolungando. In vista dei prossimi impegni, anche un suo recupero per la panchina sarebbe importante».