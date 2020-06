Parma-Inter per restare in corsa: basta fallire gli appuntamenti che contano

Condividi questo articolo

Parma-Inter chiude questa sera (ore 21.45) la ventottesima giornata di Serie A. Dopo il pareggio col Sassuolo i nerazzurri sono chiamati a una prova d’appello, per non trascinarsi il campionato verso la fine senza poter più competere.

GLI SBAGLI SONO FINITI – Con Parma-Inter inizia una serie di partite senza più margine d’errore. Dallo 0-0 con la Roma di dicembre i nerazzurri hanno infilato, uno dietro l’altro, una serie di fallimenti nelle sfide che contavano. Problema di mentalità, certo, ma anche di scarsa abitudine a vincere. Questo si è visto in tutta la sua drammaticità mercoledì, con la terrificante gestione del corner che ha portato al pareggio del Sassuolo all’89’. Quando l’Inter doveva fare il salto di qualità non l’ha mai fatto, con un desolante zero alla voce scontri diretti vinti. Quello col Parma, che si gioca l’Europa League, non lo è: Juventus e Lazio hanno già conquistato i tre punti, bisogna restare in scia. La pressione, che l’Inter ormai si è capito non sa gestire, stasera non può essere un alibi, c’è da fare risultato senza paura di vincere.

COME CAMBIARE? – In Parma-Inter potrebbe rivedersi Diego Godin. Antonio Conte ha accantonato forse frettolosamente l’uruguayano, il più abituato a vincere dell’intera rosa, quando anche mercoledì la sua esperienza sarebbe servita. Dato che Milan Skriniar è squalificato (come il tecnico) stasera potrebbe riprendersi la scena, guidando magari i compagni fuori dai problemi. Non potrà però risolvere quelli degli indisponibili, il cui elenco resta lungo. Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Matias Vecino, Lautaro Martinez: anche oggi in tanti non sono al 100% e da valutare, per una formazione con tante incognite. Molte meno nel Parma, che deve sostituire il solo Simone Iacoponi, squalificato, e ha come unico vero dubbio Matteo Darmian (vedi articolo). Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 20.30 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Parma-Inter con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su Sky Sport.