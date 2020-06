VIDEO – Cagliari-Torino 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Cagliari-Torino, anticipo della ventottesima giornata di Serie A 2019-2020, si è concluso con il risultato di 4-2. Questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Sardegna Arena.



RIMESSI IN CORSA EUROPA – Cagliari-Torino 4-2 nell’anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il Cagliari trova la seconda vittoria in quattro giorni, dopo essere rimasto a secco per sei mesi e mezzo, e va a -1 dal settimo posto. Al 12′ angolo respinto corto dalla difesa del Torino, Nahitan Nandez si coordina al limite e con una splendida conclusione lascia immobile Salvatore Sirigu. L’uruguayano bissa il suo unico altro gol italiano, segnato proprio all’andata. Giovanni Simeone, su assist di Charalampos Lykogiannis, da due passi segna la sua terza rete in una settimana al 17′: l’assistente annulla per un fuorigioco inesistente del greco, il VAR certifica il raddoppio. Quarantacinque secondi dopo il via della ripresa e Radja Nainggolan, rientrato da un infortunio, con un sinistro dai venti metri deviato fa tris. Sembra fatta per il Cagliari, ma con l’ingresso di Cristian Ansaldi il Torino si risolleva. Su cross dell’argentino, all’ora di gioco, Ola Aina fa sponda e l’altro esterno Gleison Bremer in area si coordina bene e accorcia. Andrea Belotti, sei minuti più tardi, lasciato indisturbato su angolo colpisce al volo di destro per il 3-2. Nicolas Nkoulou però rovina tutto alla ripresa del gioco, franando su Luca Pellegrini: rigore netto, che trasforma Joao Pedro levando la paura per Walter Zenga. Di seguito il video con la sintesi di Cagliari-Torino dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.