Damiani: “Karamoh partita migliore contro l’Inter, spero giochi. Agoumé…”

Damiani ha seguito l’arrivo di Karamoh e Agoumé all’Inter, come intermediario. Il noto agente, intervistato dal sito “TuttoMercatoWeb”, ha parlato dei due giovani francesi che stasera saranno uno contro l’altro a Parma.

EX SGRADITO? – Oscar Damiani ricorda la partita di andata fra Inter e Parma, dove Yann Karamoh andò in gol: «Le più belle partite le ha fatte con la sua ex squadra. Mi auguro che giochi, ha tutto per dimostrare il valore. Il lavoro paga e non è una frase fatta. Lucien Agoumé? Ha fatto un’altra apparizione e questo è importante. Il rinnovo non sarà un problema. Andrew Gravillon? Con il nuovo allenatore all’Ascoli speriamo faccia bene. Potrebbe andare in Francia ma non è detto, anche in Italia ci sono squadre che lo stanno monitorando».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo