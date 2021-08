Parma-Inter, Inzaghi ritrova delle certezze: spazio per tre big? – TS

L’Inter, nella giornata di domani, affronterà il Parma per il penultimo test amichevole della stagione. Contro i ducali, Inzaghi, potrebbe puntare su tre big di rientro

PROVE – Parma-Inter è in programma domani alle 19:00. Si tratta del penultimo test amichevole per i nerazzurri che, il 21 agosto, affronteranno il Genoa nella prima di campionato. Per il test contro i ducali, Simone Inzaghi, secondo quanto riferito dal “Tuttosport” dovrebbe ritrovare tre dei big aggregatisi negli ultimi giorni al ritiro. Si tratta di Lautaro Martinez, Barella e Bastoni. I tre, rientrati dalle vacanze, si allenano da una settimana e potrebbero trovare spazio: difficile che sia dal 1′, più probabile che giochino uno spezzone di gara.

Fonte: Tuttosport