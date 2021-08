Saelemaekers su Lukaku: «Non è un bene per il livello del campionato»

L’Inter aspetta il rilancio decisivo del Chelsea per Romelu Lukaku e poi è pronta a guardarsi intorno per trovare il sostituto. In tutto questo anche gli avversari dei nerazzurri analizzano il possibile addio di Big Rom con Alexis Saelemaekers, centrocampista del Milan, che ne ha parlato in un’intervista a ‘Tuttosport’.

CALO DEL CAMPIONATO – Ovviamente la perdita di Lukaku, dopo sole due stagioni, sarebbe un vuoto difficile da rimpiazzare per l’Inter (vedi articolo). Un leader, un attaccante che vede la porta come pochi e soprattutto uno dei migliori al mondo. L’Inter ormai è quasi rassegnata ma l’addio di Lukaku potrebbe far male non solo ai nerazzurri, ma anche alla Serie A in generale. Di questo ne ha parlato chi lo ha affrontato più volte e che più l’ha visto da vicino dominare il gioco. Saelemaekers, esterno del Milan e connazionale di Lukaku, ha così commentato l’addio del belga alla Serie A a ‘Tuttosport’: «La Serie A sta perdendo Lukaku? E Messi ha lasciato il Barcellona…quando se ne va un grande giocatore, non è un bene per il livello del campionato. Romelu però deve pensare alla sua carriera e, se lui è contento, sono contento anche io per lui».

FONTE – Tuttosport – Stefano Pasquino