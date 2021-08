Cairo fissa il prezzo per Belotti: 30 milioni. L’Inter ci pensa? – TS

Romelu Lukaku procede a piccoli passi verso il Chelsea. L’Inter a sua volta fa piccoli passi verso il possibile sostituto. Un nome uscito ieri è quello di Andrea Belotti con il Gallo che al momento non ha ancora rinnovato il suo contratto. Cairo ha fissato il prezzo: 30 milioni di euro.

TENTATIVO INTER – I nerazzurri attendono il rilancio ufficiale del Chelsea per Lukaku con i nerazzurri pronti a salutare il loro miglior giocatore. Big Rom vuole i blues e l’Inter deve inevitabilmente tornare sul mercato per cercare un sostituto. I nomi che piacciono sono ovviamente tanti con Duvan Zapata in pole position su tutti (vedi articolo). Un altro giocatore però uscito nella giornata di ieri è quello di Belotti, attaccante del Torino. Il Gallo, come riportato ‘Tuttosport’, non ha ancora rinnovato il suo contratto con i granata con Urbano Cairo che, in caso di vendita, ha fissato a 30 milioni il prezzo. Lo Zenit San Pietroburgo si è fatto avanti nei giorni scorsi ma il Gallo, dopo l’ok del Torino, ha rifiutato l’opzione. Riuscirà Cairo a piazzare Belotti in Italia allo stesso prezzo? Sicuramente, se l’Inter dovesse incassare tutti quei soldi da Lukaku (sommati a quelli di Achraf Hakimi), potrebbe chiedere 30 milioni tranquillamente.

FONTE – Tuttosport – Alessandro Baretti