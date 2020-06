Parma-Inter, gialloblu al lavoro: tre rientrano in gruppo, uno out

Continua la preparazione per gli emiliani in vista di Parma-Inter: gialloblu al lavoro a Collecchio in una seduta di allenamento mattutina, con tre giocatori che sono tornati ad allenarsi in gruppo. Programma differenziato per Matteo Darmian.

PREPARAZIONE – Seduta mattutina di allenamento per i gialloblu di Roberto D’Aversa in vista di Parma-Inter di domenica. Per gli emiliani lavori di core stability, esercizi di forza, riscaldamento, frequenza e tecnica per concludere poi con un lavoro tattico e una sessione di tiri in porta. Tre giocatori sono tornati ad allenarsi in gruppo, ovvero Bruno Alves, Alberto Grassi e Juraj Kucka. Lavoro parziale con i compagni per Roberto Inglese, mentre per Matteo Darmian soltanto un programma di lavoro differenziato. Il nuovo allenamento per la squadra gialloblu è in programma domani mattina.