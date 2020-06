Mercato Inter: Lautaro Martinez resta, offerta per Cavani, Tonali vicino – Rai

Condividi questo articolo

Un punto sul mercato dell’Inter, nel corso dell’edizione “Sport” del “Tg2”. I nerazzurri respingono gli assalti del Barcellona per Lautaro Martinez, mentre puntano a chiudere in fretta le trattative per Cavani e Tonali.

LAUTARO MARTINEZ – Il Barcellona continua ad insistere per Lautaro Martinez, l’Inter rimane inamovibile. Secondo Paolo Paganini, i bluagrana hanno aumentato l’offerta a 75 milioni di euro più il cartellino del terzino Junior Firpo. Per riuscire ad abbassare la resistenza nerazzurra, il club catalano sta iniziando a valutare il possibile inserimento di Arturo Vidal (pallino di Antonio Conte) nella trattativa. Tuttavia, la linea dell’Inter non cambia: Lautaro Martinez parte solo se viene saldata l’intera cifra della clausola rescissoria.

CAVANI – Nel frattempo, continua il corteggiamento dell’Inter nei confronti di Edinson Cavani. El Matador non rinnoverà il suo contratto con il PSG, pertanto potrebbe arrivare a parametro zero. La trattativa ruoterà quindi attorno all’ingaggio: secondo Paganini, i nerazzurri sarebbero disposti a pareggiare l’attuale stipendio dell’uruguaiano, che a Parigi percepisce circa 10 milioni di euro. Offerta che avrebbe durata triennale, che a sua volta incontra il gradimento dell’entourage di Cavani.

TONALI – Infine, l’Inter sembra essere riuscita a sbaragliare la concorrenza per Sandro Tonali. Il gioiellino del Brescia vede solo nerazzurro, ora non resta che trovare l’accordo tra i club. Per ridurre ulteriormente la richiesta delle Rondinelle (40 milioni di euro dopo i 50 iniziali), i nerazzurri stanno valutando di inserire alcune contropartite per giungere alla cifra di 30 milioni. I principali indiziati sarebbero Andrea Pinamonti e Sebastiano Esposito. I due giovani talenti passerebbero al Brescia in prestito.