Flick: “Hakimi all’Inter? Non ci penso. Fiducia nella societÃ , adesso…”

Flick: “Hakimi all’Inter? Non ci penso. Fiducia nella società, adesso…”

Hans-Dieter Flick, allenatore del Bayern Monaco, ha commentato in conferenza stampa la notizia della trattativa tra Inter e Real Madrid per Achraf Hakimi (vedi articolo), dal momento che anche i bavaresi erano interessati al giocatore.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE – Niente Bayern Monaco, il futuro di Achraf Hakimi potrebbe essere all’Inter. La trattativa, secondo le ultime notizie, è a veramente un passo dal chiudersi, ma la cosa non desta alcuna preoccupazione nell’allenatore dei bavaresi Hans-Dieter Flick, per niente dispiaciuto dal colpo sfumato: «Al momento gioca nel Borussia Dortmund e il suo cartellino appartiene ancora al Real Madrid. Per questo non ci penso e non mi preoccupo della cosa. Io sono in continuo contatto con Hasan (Salihamidzic, ndr) e ho grande fiducia in lui e nel fatto che l’anno prossimo avremo a disposizione una grande squadra».