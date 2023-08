Salisburgo-Inter 3-4, pagelle: disastro Sommer 5, Sensi la fantasia 7

L’Inter vince la sua penultima amichevole in Austria contro il Salisburgo in un roboante 4-3 (vedi report). Stefano Sensi la decide con una perla 7, Yann Sommer è un disastro 5.

YANN SOMMER 5 – Esce in ritardo sul rigore sbagliato poi dall’attaccante avversario, cade con la palla al piede e lascia la porta sguarnita. Dieci minuti horror, poi la presa non eccellente, l’angolo e il gol del pari momentaneo del Salisburgo.

Salisburgo-Inter, pagelle – DIFESA

MATTEO DARMIAN 5.5 – In impostazione c’è più di qualche difficoltà, la pioggia non aiuta. Manca comunicazione, mancano ancora i rodaggi dello scorso anno. Perde troppi palloni e mette in difficoltà i compagni.

– dal 62′ YANN BISSECK 5.5 – Prestazione macchiata dal rigore provocato, non però per sua responsabilità. La colpa è assolutamente di Cuadrado.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – L’unica nota positiva della difesa, non per la prestazione nelle retrovie, ma per il gol di sinistro molto difficile. Ottimo segnale in vista della prima contro il Monza in cui sarà titolare.

ALESSANDRO BASTONI 5.5 – Per il braccetto di sinistra vale lo stesso discorso di Darmian, ci sono ancora delle mancanze e bisogna lavorare.

– dall’86’ ALEKSANDAR STANKOVIC S.V.

Salisburgo-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Si perde l’uomo sul secondo gol del Salisburgo, crea il rimpallo di cui approfitta Konaté. Sulla terza rete avversaria dimentica ancora la marcatura, un po’ distratto. Si redime con il cross ottimo con il piede debole sul secondo palo per Correa.

– dal 62′ JUAN CUADRADO 5 – Entra, perde una palla inutile nella sua metà campo, si tuffa e obbliga Bisseck a provocare il rigore ancora sbagliato dal Salisburgo.

– dall’86’ VALENTINO LAZARO S.V.

NICOLÒ BARELLA 5.5 – Non è in splendida forma, deve ritrovarsi e l’errore davanti alla porta nel primo tempo non è da lui. Inzaghi ha bisogno di capire quale sia la posizione migliore in questo momento per il suo centrocampista migliore.

– dal 62′ DAVIDE FRATTESI 6.5 – Viene ammonito per proteste, ma l’inserimento di pochi minuti prima fa capire di che pasta è fatto. Una spaccata in volo da inserimento che si trasforma quasi in gol, giocatore totale.

HAKAN CALHANOGLU 6 – La tranquillità e la maestria di Brozovic non ci sono, ma la sua verticalità sì. Cerca spesso gli attaccanti, buona prestazione.

– dal 70′ KRISTJAN ASLLANI 7 – Il lancio per Sensi al novantesimo è perfetto, questo è uno dei suoi colpi e in Austria dimostra di essere pronto.

HENRIKH MKHITARYAN 5 – Inaspettata la prestazione no dell’armeno, che non dà le risposte cercate da Inzaghi prima dell’inizio del campionato. Perde la palla che porta al primo rigore subito, viene anche ammonito per aver bloccato una ripartenza sviluppatasi dalla sua palla persa.

– dal 70′ STEFANO SENSI 7 – Ha un’occasione dentro l’area, ma non può andare alla conclusione a causa dei problemi del campo. Il gol poi è una perla, stop a seguire con l’esterno e tiro di destro a incrociare. Sicuri di volerlo cedere?

FEDERICO DIMARCO 6.5 – La solita garanzia per produzione offensiva nel gioco di Inzaghi. Il suo cross propizia l’autogol di Pavlovic.

– dal 70′ ROBIN GOSENS 6 – Dal suo cross di prima di sinistro nasce l’occasione da gol per Frattesi, poi poco altro dal momento dell’ingresso.

Salisburgo-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6.5 – Segnali contrastanti dalla sua prestazione. Fa vedere che da seconda punta è un ottimo giocatore. Fa muovere il pallone, si fa trovare negli spazi ed è sempre pronto a lanciare il compagno d’attacco. Il problema è che non può essere la prima punta della squadra di Inzaghi, i suoi movimenti sono distanti dalla porta.

JOAQUIN CORREA 6.5 – Finalmente un gol, finalmente un “io ci sono” per Simone Inzaghi. Suo è il terzo gol con un colpo di testa arrivato dal secondo palo.

– dall’82’ SEBASTIANO ESPOSITO S.V.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – Offensivamente la squadra produce occasioni da gol e gioca al massimo delle possibilità in un campo impraticabile, il problema grave è la fase difensiva. Sulle palle inattive subiti il secondo e il terzo gol, le marcature non ci sono e i giocatori avversari sono liberi più volte di colpire a rete. In impostazione i difensori perdono troppe palle, da Darmian e Mkhitaryan nel primo tempo a Cuadrado che provoca il rigore sbagliato nel secondo tempo. Tanti aspetti da registrare, più di qualche campanello d’allarme per il Monza.