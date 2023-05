Inter-Sassuolo, pagelle: Lukaku devastante 8, Handanovic addormentato 5.5!

L’Inter vince con tante difficoltà a San Siro contro il Sassuolo con il risultato di 4-2 (vedi report). Romelu Lukaku segna una doppietta e domina il match 8, Handanovic non esce mai dalla linea di porta 5.5

SAMIR HANDANOVIC 5.5 – Fa due parate su Frattesi e Rogerio su tiri insidiosi, ma sul gol di Matheus Henrique non esce e il centrocampista è libero di colpire in area piccola. In un’altra occasione esce male e respinge la palla come riesce. Troppa indecisione, la difesa ne risente ed è evidente.

Inter-Sassuolo, pagelle – DIFESA

DANILO D’AMBROSIO 6 – Nell’azione del tiro di Frattesi scala troppo in fretta e lascia libera l’area di rigore. Va in difficoltà spesso e soffre la velocità delle ripartenze avversarie, la sufficienza la conquista con l’assist in verticale per Lukaku.

STEFAN DE VRIJ 6 – È il difensore che dà più sicurezza al reparto, Defrel lo pressa come pochi altri avversari e gestisce nel migliore dei modi la palla.

– dal 72′ ALESSANDRO BASTONI 6 – Si avventura in scorribande centrali come suo solito, soffre come i compagni nel momento di massima difficoltà.

FRANCESCO ACERBI 5.5 – Berardi gli fa vivere le pene dell’inferno, le imbucate sulla destra si sprecano e il difensore non prende mai le misure. Da centrale la sua serata migliora, ma non è da sufficienza.

Inter-Sassuolo, pagelle – CENTROCAMPO

RAOUL BELLANOVA 6.5 – Viene bacchettato da Inzaghi perché non serve mai gli attaccanti, ha timore e ritorna sempre indietro. Nel secondo tempo ritrova la fiducia, prima con un cross mette Dimarco davanti al portiere, poi dal suo tiro nasce l’autogol del 2-0. Coraggio da vendere.

– dal 78′ MATTEO DARMIAN S.V.

ROBERTO GAGLIARDINI 5.5 – Henrique si inserisce in area e sbaglia clamorosamente di testa, il centrocampista non lo segue e non riesce ad adeguarsi ai ritmi del Sassuolo.

MARCELO BROZOVIC 6.5 – Domina il centrocampo, è l’uomo più in forma ed è colui che guida le migliori azioni da gol. Le sue verticalizzazioni sono determinanti, quella per Lukaku porta un assist e chiude il match.

HENRIKH MKHITARYAN 6 – Non è il solito treno, gioca in modalità risparmio e Frattesi trova spazi esagerati. Nel primo tempo è anche egoista, non servendo Lukaku davanti al portiere in contropiede. Serve il passaggio vincente per il gol fortunato di Lautaro Martinez.

– dal 60′ KRISTJAN ASLLANI 5.5 – I ritmi si abbassano, lui non eccelle e fa anche un errore madornale. Non legge l’inserimento di Frattesi e il Sassuolo riapre la partita.

FEDERICO DIMARCO 6 – Serve l’assist per Correa ma è in fuorigioco, poi gli mette una palla perfetta sulla testa ma va di poco fuori il pallone.

– dal 60′ ROBIN GOSENS 6 – Dalla parte sinistra il gioco non si sviluppa, Berardi trova l’assist del gol appena entra il tedesco ma la responsabilità non è proprio sua.

Inter-Sassuolo, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 6 – Segna ma il compagno è in fuorigioco, poi di testa sfiora il gol. A inizio partita una sua ripartenza in verticale crea un’occasione per Lukaku, ma è poco. Esce a fine primo tempo per un problema fisico.

– dal 46′ LAUTARO MARTINEZ 6.5 – Entra col carburatore spento, sbaglia un gol facile davanti al portiere ma si rifà al 57′. Ventesima rete in campionato, che delizia el toro!

ROMELU LUKAKU 8 – Erlic e Tressoldi usano le cattive per marcarlo, lo strapotere fisico del belga ha la meglio e il gol è una perla. L’azione è la classica del suo repertorio, poi ci aggiunge una doppietta al 90′ per chiudere i giochi. Big Rom is back!

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 7 – L’Inter soffre pesantemente il pressing alto del Sassuolo, non riesce ad uscire spesso dalla sua metà campo e corre dietro il possesso veloce degli avversari. Inzaghi chiede di servire gli attaccanti, appena i calciatori seguono i suoi consigli arriva il gol di Lukaku. L’inizio del secondo tempo, grazie ad una buona dose di fortuna, porta due reti tra le fila nerazzurre. La squadra di Dionisi rientra in partita a causa di gravi disattenzioni, ma il belga chiude al 90′. L’Inter è seconda in classifica, sorpassa la Lazio e continua il suo momento di forma eccellente. Tabù Sassuolo sfatato a San Siro.

Le pagelle degli avversari: il Sassuolo di Dionisi

SASSUOLO – Consigli 5.5; Toljan 6 (Zortea 6), Erlic 6.5, Tressoldi 4.5 (Ferrari 6), Rogerio 6.5; Frattesi 7, Lopez 6.5, Matheus Henrique 6.5 (Thorstvedt 6); Berardi 6.5, Defrel 6 (Pinamonti 6), Lauriente 5.5 (Bajrami 6) All. Dionisi 6.5