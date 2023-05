Inter-Sassuolo 4-2, Lukaku devastante a San Siro! Scatto Champions League

Termina sul punteggio di 4-2 Inter-Sassuolo, sfida valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 1-0 (vedi report)

RIPRESA – Torna in campo bene l’Inter, con un cambio di formazione davanti: Lautaro Martinez al posto di Joaquin Correa. E proprio il Toro poco dopo il suo ingresso in campo va a un passo dal gol dopo aver anticipato Tressoldi, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Ancora protagonista in negativo Tressoldi al 54′, quando Bellanova riceve palla sulla destra dagli sviluppi di un calcio d’angolo, fa partire un potente diagonale di destro che il difensore neroverde devia nella propria porta per il 2-0. Ed è sempre Tressoldi decisivo per i nerazzurri al 58′, quando Lautaro Martinez lascia partire un tiro da fuori e il difensore devia in maniera decisiva per mandare fuori tempo Consigli, concedendo così il 3-0 all’Inter.

RIMONTA SVENTATA – Come è andato tutto bene fino al 63′, le cose vanno male quando la difesa nerazzurra si addormenta su un cross morbido di Berardi e si fa sorprendere da Mateus Henrique che solo davanti ad Handanovic deve solo spingere in rete di testa la palla del 3-1. Spegne totalmente la luce la squadra nerazzurra, Tanto che, dopo una serie di occasioni per i neroverdi, al 77′ arriva anche il gol del 3-2: cross dalla sinistra, Frattesi salta in testa ad Asllani e accorcia ulteriormente le distanze. Proprio nel momento di peggior sofferenza, nel finale – all’89’ – una bellissima azione manovrata dall’Inter porta Marcelo Brozovic a liberare Lukaku in area, diagonale preciso dal lato sinistro e gol del 4-2. È il gol della tranquillità e che rimette sui giusti binari una partita che stava per trasformarsi in una beffa. Tre punti letteralmente d’oro nella corsa alla prossima Champions League.

INTER-SASSUOLO 4-2

Lukaku al 41′ e all’89’, aut. Tressoldi al 55′, Lautaro Martinez al 58′, Mateus Henrique al 63′, Frattesi al 77′