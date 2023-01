Inter-Empoli, pagelle: Skriniar disastroso 4, Bellanova sbaglia tutto 5

L’Inter perde incredibilmente con l’Empoli e spreca un’occasione enorme per il futuro del campionato (vedi report). Milan Skriniar rovina la partita ai nerazzurri, Raoul Bellanova entra in modo disastroso nel secondo tempo.

ANDRÉ ONANA 5.5 – Molto attento sulla prima parata su Cambiaghi e su quella ad inizio secondo di tempo su Bajrami. Sul gol di Baldanzi imprecisione non indifferente, il tiro era centrale.

Inter-Empoli, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 4 – La sua ultima partita a San Siro? Questo non è ancora sicuro, ma di certo non è un giorno che ricorderà piacevolmente. L’intervento a gamba alta su Caputo è da incoscienti.

STEFAN DE VRIJ 6.5 – Partita composta, condita da alcuni cambi di gioco verso la fascia destra. Una sola disattenzione nella marcatura su Caputo alla fine del primo tempo. Nella ripresa tiene molto bene la difesa, ma non può niente sul vantaggio avversario.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Sale spesso, crea superiorità nel momento di maggiore spinta dell’Inter e arriva anche al cross. Molto aggressivo in fase di pressing.

Inter-Empoli, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 5.5 – Sbaglia diversi appoggi ad inizio partita, poi cade nella timidezza e sulla destra nascono poche occasioni. Lascia spazio a Barella per i cross.

– DAL 46′ RAOUL BELLANOVA 5 – Un passaggio rischia di regalare il vantaggio all’Empoli, poi solamente errori. Prestazione disastrosa.

NICOLÒ BARELLA 6 – Il centrocampista è giocatore più in forma, corre e dà qualità alla manovra. Sulla fascia destra si fa trovare pronto per servire gli attaccanti, ma manca precisione. L’ammonizione per protesta è un gesto che si perdona ad un giovane ragazzo, non di certo a lui.

– DAL 71′ KRISTJAN ASLLANI 6 – Dà la scossa giusta alla squadra, dribbla e trova passaggi avventurosi. Dal suo calcio d’angolo nasce la traversa colpita dall’Inter, l’unica occasione della giornata.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Il cross per il tiro al volo di Dimarco poteva portare al gol, solo Vicario ha fermato la gioia. Poco presente in fase di regia.

HENRIKH MKHITARYAN 5.5 – Tanti errori nei passaggi, tiene troppo la palla in alcune occasioni e i compagni lo stuzzicano. A corto di fiato, nel secondo tempo è evidente e viene sostituito per il forcing finale.

FEDERICO DIMARCO 6 – Il tiro al volo poteva valere il gol, poi il passaggio per Lautaro Martinez per la seconda occasione nerazzurra. Presenza e pericolosità per l’esterno.

– DAL 71′ ROBIN GOSENS 6 – Non si arrende mai, arriva due volte al tiro ma è impreciso.

Inter-Empoli, pagelle – ATTACCO

JOAQUIN CORREA 5.5 – Gioca bene spalle alla porta, non sbaglia le sponde per i compagni ma è veramente poco. Alla prima occasione del 2023 ci si aspettava altro, ancora una delusione.

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Grinta e lavoro incredibile in appoggio per i centrocampisti. Il tiro al volo è difficile da concludere da rete, per il resto l’area di rigore è vuota. Nel secondo tempo la squadra lo abbandona, l’argentino scompare senza toccare palloni.

– DAL 71′ EDIN DZEKO 6 – L’Inter pende dalla qualità dei suoi piedi, forse lasciarlo in panchina è stato un errore. Dal suo ingresso la squadra crea i pericoli più importanti.

– DAL 76′ ROMELU LUKAKU 6 – Tanti lanci dai suoi compagni, non ne prende uno. Questa volta però poche responsabilità, c’è troppa confusione in campo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 5 – L’Inter è scarica, i ritmi sono estremamente bassi e l’Empoli si rende pericoloso più volte. Arriva una scossa nella metà del primo tempo, i difensori salgono per creare superiorità ma il risultato rimane il medesimo. L’espulsione di Skriniar cambia radicalmente la partita. Inspiegabilmente l’Inter non si rende mai pericolosa, ma i toscani riescono a segnare in contropiede. Scudetto abbandonato a gennaio, Roma attaccata, Champions League a rischio. Grande delusione.

Le pagelle degli avversari: l’Empoli di Zanetti

EMPOLI – Vicario 6.5; Ebuehi 6.5, De Winter 6, Luperto 6.5, Parisi 6; Akpa Akpro 5.5 (Haas 6), Henderson 6 (Fazzini 6), Bandinelli 6; Bajrami 6.5 (Satriano 6), Cambiaghi 6.5 (Baldanzi 7), Caputo 6.5 (Walukiewicz S.V.) All. Zanetti 8