Corsi: «A San Siro per un pareggio, invece è storia! La maglia dell’Inter…»

Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, dopo la vittoria sull’Inter 0-1 a San Siro, su Sky Sport si è presentato con una maglia nerazzurra (di Kristjan Asllani). Poi si è detto soddisfatto per la vittoria a Milano.

DOPO LA PARTITA – Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, dopo Inter-Empoli 0-1 su Sky ha parlato così: «Per noi già essere a San Siro è un onore! Siamo una piccola realtà di provincia. Voglio rendere merito al mister, allo staff e a questi ragazzi straordinari. Abbiamo vinto circa 5-6 volte a San Siro e sono sempre stato sul divano. Oggi con tutta la famiglia siamo venuti a San Siro perché speravo in un pareggio. È una vittoria storica, qui ci abbiamo anche lasciato la Serie A dove non meritavamo di perdere, quindi qualche volta gira. Vorrei sottolineare che il gol lo ha fatto un giovane del nostro settore giovanile, Campione d’Italia due anni fa! In campo oggi ce n’erano tre, uno di questi è Kristjan Asllani. Baldanzi arriverà a giocare nei grandi club, ma resterà qui almeno per un anno e mezzo».