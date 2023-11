Atalanta-Inter 1-2, pagelle: Calhanoglu illumina 8, Dimarco da 5

L’Inter batte anche l’Atalanta al Gewiss Stadium per 2-1 e si conferma al primo posto. Hakan Calhanoglu domina il centrocampo 8, Federico Dimarco rischia di rovinare tutto 5. Le pagelle del match.

YANN SOMMER 7 – Uscita perfetta su Muriel poi la parata della partita su Scamacca. La palla passa in mezzo alle gambe di due compagni nerazzurri ma il portiere è super reattivo. Dove sono i suoi detrattori?

Atalanta-Inter, pagelle – DIFESA

BENJAMIN PAVARD 6 – Sbaglia in uscita una volta e l’Inter rischia, poi il grave infortunio al ginocchio. Ore importanti per capire l’entità della botta ricevuta da Lookman.

– dal 33′ MATTEO DARMIAN 7 – Entra e si fa pericoloso addirittura dalle parti di Musso, ingannandolo con l’inserimento e subendo il rigore. In difesa comanda e contiene sia Scamacca che gli inserimenti di Ederson.

STEFAN DE VRIJ 7 – Invalicabile su Scamacca nonostante la differenza fisica. Si permette anche discese alla Lucio, olandese in splendida forma!

FRANCESCO ACERBI 7 – Koopmeiners e Zappacosta dalla sua parte creano tanti pericoli, però il suo lavoro basta per portare a casa la vittoria. Il comandante e leader della difesa è sempre lui.

Atalanta-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Meno in palla del solito, fallisce un’occasione da gol di sinistro. Sul finale si fa scappare due volte Muriel, si fa ammonire per bloccarlo.

NICOLÒ BARELLA 6 – Sprazzi della sua creatività si sono rivisti a Bergamo. Un passaggio preciso in profondità per Dumfries nel secondo tempo che spreca davanti a Musso.

HAKAN CALHANOGLU 8 – Dal suo passaggio in profondità nasce il rigore che poi realizza incrociando e beffando Musso. Recupera un numero di palloni indefinibile, un giocatore di altra categoria a centrocampo.

– dall’86’ KRISTJAN ASLLANI S.V.

HENRIKH MKHITARYAN 7 – Serve a Thuram un assist perfetto dopo aver rotto in due il centrocampo dell’Atalanta, il francese non sfrutta. Recupera la palla da cui nasce il gol di Lautaro Martinez, è indispensabile.

– dal 70′ DAVIDE FRATTESI 6 – Il suo fisico e il suo dinamismo servono come il pane all’Inter. Ingresso utile per dar fastidio agli avversari.

FEDERICO DIMARCO 5 – Zappacosta crossa quattro volte nel giro di pochi minuti, Dimarco non lo chiude mai. Si fa beffare anche se con fallo da Lookman e permette all’Atalanta di rimanere in partita.

– dal 70′ CARLOS AUGUSTO 6.5 – Un cane rabbioso su De Ketelaere, morde e fa ripartire l’Inter in velocità. Questo è l’atteggiamento per entrare nel match.

Atalanta-Inter, pagelle – ATTACCO

MARCUS THURAM 6 – Djimsiti lo domina fisicamente, non la tocca e si nasconde. Sbaglia appoggi non da lui, prova la giocata in area di rigore ma viene fermato da Zappacosta. Partita incolore.

– dall’86’ ALEXIS SANCHEZ S.V.

LAUTARO MARTINEZ 7 – Un tiro da fenomeno assoluto! Prende palla con il sinistro, se la sposta sul destro e conclude a giro sul secondo palo. La sua mattonella è quella, 12 gol in campionato.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 8 – La vittoria di Bergamo ha il suo timbro. Prima mezz’ora di attesa, di difficoltà anche sul pressing dell’Atalanta, ma solo Ruggeri tira dalle parti di Sommer. Si fa male Pavard, alla prima occasione buona l’Inter guadagna il rigore e va in vantaggio. Nella ripresa i nerazzurri rientrano col piglio giusto, salgono di ritmo e fanno male nel momento giusto per chiudere la partita. Dimarco rischia di rovinare tutto, ma solo un errore di un singolo può portare al gol subito. La difesa dell’Inter è forte, rocciosa, a prescindere da chi giochi. Il sistema funziona, lo dimostra la prestazione di Darmian che appena entrato fa un taglio da difensore centrale in area avversaria. QUESTA È UNA SQUADRA INZAGHIANA!

Le pagelle degli avversari: l’Atalanta di Gasperini

ATALANTA – Musso 4.5; Scalvini 6 (Toloi 5), Djimsiti 7, Kolasinac 5.5 (Pasalic 6); Zappacosta 6.5 (Hateboer 5.5), de Roon 5.5, Ederson 6.5, Ruggeri 5.5; Koopmeiners 6 (Muriel 6), Lookman 6.5 (De Ketelaere 5.5); Scamacca 6 All. Gasperini 5