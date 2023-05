Verona-Inter, svista (inutile) sullo 0-3! Var bocciato. Moviola − CdS

Al Bentegodi non c’è stata partita, Verona-Inter è finita 0-6 per i nerazzurri. Ad arbitrare il match l’internazionale Daniele Orsato. Non becca la sufficienza piena, peggio il Var Marini. La moviola

MOVIOLA − Partita tranquilla e subito in cassaforte quella tra Verona e Inter. Il punteggio è tennistico: 0-6 e set chiuso. A dirigerla ci pensa Orsato da Schio, internazionale e da molti considerato come il miglior arbitro italiano. Solo un errore per lui in tutta la partita: il fallo di Mkhitaryan su Tameze, che ha poi portato allo 0-3 nerazzurro con Edin Dzeko. L’armeno tocca la palla, ma anche il piede dell’avversario. Il Var Marini non interviene. Non c’è niente, invece, sul contatto Lautaro Martinez-Ceccherini. Pagella rivedibile: Orsato 5.5 e Var 5.

Fonte: Corriere dello Sport − Edmondo Pinna