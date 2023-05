L’Inter avverte il Milan: il 6-0 al Bentegodi fa paura a chiunque per la lotta alla Champions League, ma soprattutto ai rossoneri in vista della semifinale europea. Come sottolineato da Tuttosport, per i nerazzurri si tratta della terza vittoria consecutiva in trasferta.

STATO DI FORMA – Mai era successo in questa stagione: l’Inter ha ottenuto la sua terza vittoria consecutiva in trasferta al Bentegodi dopo Benfica e Empoli. La squadra di Simone Inzaghi ha passeggiato sul Verona e conquistato in questo modo il quarto posto in solitaria, staccando Roma e Milan fermate da Monza e Cremonese inaspettatamente. I nerazzurri sono attesi dalla partita di sabato, forse la più importante di campionato, in cui in caso di una vittoria si darebbe un definitivo colpo di grazia alla corsa per la Champions League. L’Inter si è ritrovata in primavera come lo scorso anno, la speranza è che non ci sia un altro Ionut Radu a rovinare i piani di Inzaghi e dirigenza: l’obiettivo quarto posto è vicinissimo grazie alle reti a Verona di Lautaro Martinez e Edin Dzeko.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino