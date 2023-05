Inter, Inzaghi ha avuto ragione! E ora la squadra va a mille − CdS

Alla fine Simone Inzaghi ha avuto ragione. L’Inter vola grazie al turnover ragionato dal mister piacentino. La squadra vola e gli attaccanti hanno ricominciato a segnare

SPICCA IL VOLO − Date Inzaghi quel che di Inzaghi. L’Inter, ieri sera, ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva – la terza in campionato – strapazzando il povero Verona per 0-6. Ben 12 gol in appena tre partite di campionato, la Beneamata è diventata una macchina implacabile. E tanto lo deve al suo allenatore. L’idea del turnover ragionato sta avendo buonissimi riscontri. L’intera squadra ne sta risentendo in positivo e soprattutto gli attaccanti, che hanno ritrovato la via del gol. Tra Empoli, Lazio e Verona hanno segnato Lukaku, Dzeko e Lautaro Martinez. Due il belga, due il bosniaco e ben cinque il Toro. Il turnover sistematico, da un lato, ha migliorato la tenuta atletica anche degli elementi più utilizzati, dall’altro, ha permesso di tenere tutti coinvolti, grazie pure ai cambi in corsa. Adesso la squadra è consapevole, matura e carica a pallettoni. Tutte le rivali sono avvisate.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno