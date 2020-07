Nicola porta tutti in ritiro prima di Genoa-Inter: ecco il menù della vigilia

Nicola chiede concentrazione assoluta alla sua squadra, ancora impegnata nella complicata lotta salvezza. In vista di Genoa-Inter la decisione presa è quella di compattare tutto il gruppo, come dimostrato dalla lunga lista dei convocati (vedi articolo) diramata dal tecnico. Ecco quanto riportato dal sito ufficiale della società rossoblù alla vigilia di Genoa-Inter

LAVORO MINUZIOSO ALLA VIGILIA – “Tutti in ritiro per fare gruppo e vivere, spalla a spalla, le ore che restano prima della sfida con l’Inter. Il Genoa è arrivato nella sede che ospita il ritiro, partendo dal Centro Sportivo ‘Gianluca Signorini’, a conclusione del collaudo pomeridiano. Sotto la lente d’ingrandimento del tecnico (Davide Nicola, ndr) sono finiti, a margine degli addestramenti a cui è stato sottoposto il team, i provini per saggiare le condizioni degli elementi in osservazione. Il riscaldamento sul terreno di gioco, successivo al meeting in sala video per visionare i filmati, ha aperto i lavori inframmezzati dalle delucidazioni dell’allenatore. Tra rifiniture per i portieri e conclusioni in porta, capitan Domenico Criscito e compagni hanno smarcato una partitella a perimetro ridotto, per schiacciare il tasto ON sugli schemi. Tra fase di possesso e difensiva, la squadra ha chiuso il programma in un’ora effettiva”.

Fonte: Genoa CFC [genoacfc.it]