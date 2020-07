Musso incoronato da Carnevale: “Erede di Handanovic! Rimpianti Inter…”

Musso a fine stagione potrebbe lasciare il Friuli per fare il salto di qualità in carriera. Carnevale – Capo dell’Area Scouting dell’Udinese -, intervenuto a “Si Gonfia la Rete” sulle frequenze di Radio Marte, conferma le sensazioni positive sul suo numero 1, accostato all’ex Handanovic, oggi all’Inter

PRESENTE E FUTURO – Tocca due argomenti legati all’Inter e lo fa con cognizione di causa Andrea Carnevale: «L’erede di Samir Handanovic per me è Juan Musso, che è già forte. Deve smussare ancora qualcosina, ma è un giocatore da big. Rimpianto Napoli per lo Scudetto? Mica solo gli azzurri! Secondo me anche Atalanta, Inter e Lazio. Tutte si sono un po’ arrese prima, si poteva approfittare. Ieri sera la Juventus ha perso ma anche in altre parti ha perso punti. Chiaramente potevano approfittarne». Per Carnevale l’Inter poteva già puntare con più convinzione sullo scudetto, ma allo stesso tempo dovrebbe pensare seriamente a Musso per rimpiazzare Handanovic. Del resto, l’Inter aveva acquistato Handanovic proprio dall’Udinese, che adesso è pronta a fare una ricca plusvalenza con l’argentino Musso.