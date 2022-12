Napoli, seduta mattutina in Turchia: lavoro personalizzato per 2 giocatori

Seduta mattutina in Turchia per il Napoli, prima squadra avversaria dell’Inter alla ripresa del campionato a seguito della pausa per i Mondiali.

SEDUTA MATTUTINA – Il Napoli, prima squadra avversaria dell’Inter alla ripresa del campionato a seguito la pausa per i Mondiali, ha svolto una seduta questa mattina in Turchia, dove si trova per un mini ritiro. A spiegare tutto la stessa Società azzurra all’interno di una nota pubblicata sul proprio sito. “Seduta mattutina per il Napoli al Winter Football Series by Regnum. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione ed esercizi di passaggio. Successivamente esercitazione tecnica con finalizzazzione al tiro, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto. Rrahmani ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Lavoro personalizzato in campo per Sirigu“.

Fonte: SSCNapoli.it