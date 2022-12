Inzaghi: «Lukaku sta bene e ritorna! Incomprensione Onana. Sul mercato…»

Simone Inzaghi il giorno dopo la vittoria per 6-1 contro il Gzira United (vedi highlights) e già alla vigilia della seconda amichevole maltese contro il Salisburgo, in conferenza stampa ha parlato della condizione dei giocatori dopo le vacanze. Inevitabile la domanda anche sul ritorno di Romelu Lukaku (come quello di André Onana) e la sua condizione fisica dopo il Mondiale. Poi anche qualche domanda legata al mercato.

CONFERENZA INZAGHI – Questa la conferenza stampa di Simone Inzaghi il giorno dopo Inter-Gzira United.

Prime impressioni qui a Malta e quali sono gli obiettivi della squadra?

Siamo arrivati ieri, siamo stati accolti molto bene, i campi di allenamento sono ottimi, ci stiamo allenando bene la gara di ieri è stata impegnativa. Abbiamo fatto quello che dovevamo contro una squadra maltese di buona qualità, ora dobbiamo lavorare per arrivare al 4 gennaio nel miglior modo possibile

Ha già parlato con Lukaku dopo l’eliminazione al Mondiale?

Ho parlato con tutti i ragazzi impegnati al Mondiale. Ne abbiamo quattro che sonno arrivati ai quarti, Lukaku e Onana sono usciti, arriveranno tra venerdì e sabato e si aggregheranno al gruppo. Fisicamente stanno tutti bene, li aspettiamo.

Che risposte ha avuto nell’amichevole di ieri?

Ho avuto una buona risposta anche dai ragazzi della Primavera, in questo momento abbiamo diversi giocatori fuori, Darmian, D’Ambrosio e Correa sono alla Pinetina, sono sicuro che li avremo presto con noi.

Questa è una stagione che imponeva una partenza veloce, nella seconda parte sarà uguale. Che lavoro farai per partire veloce dovendo anche recuperare punti al Napoli?

Questa sosta è anomala un po’ per tutti, è una novità per tutti gli allenatori. I ragazzi stanno lavorando bene, speriamo che i ragazzi infortunati possano tornare al meglio possibile. Dobbiamo lavorare sicuramente sui dettagli e sulla concentrazione

Avete incassato molti gol in questa prima parte di campionato. Su questo aspetto quali correttivi ci saranno? Onana ha avuto una vicenda particolare al Mondiale, che idea ti sei fatto?

Per quanto riguarda Onana c’è stata un’incomprensione che ha pagato Onana ma l’ho sentito ed è tranquillo. È un ragazzo molto serio e positivo nel gruppo, venerdì sarà ad Appiano e ricomincerà a lavorare con noi. Per i gol presi, dobbiamo lavorare sui dettagli e sulla concentrazione che in certi momenti della partita fa la differenza.

Lukaku deve recuperare più dal punto di vista fisico o psicologico? Come una sorta di rivincita

L’ho sentito, era deluso dopo l’eliminazione del Belgio perché è un Mondiale e tiene tanto alla sua nazionale. Ha giocato 45 minuti, ha avuto tre occasioni che in tutta la partita il Belgio non aveva avuto. Avendo le occasioni un attaccante deve stare sereno.

Ci saranno acquisti per gennaio?

Ho la fortuna di avere una società alle spalle che è sempre attenta a ciò che succede sul mercato. Quello che conta è cercare di lavorare nel migliore dei modi per arrivare al quattro gennaio.

Questa Inter può vincere il campionato?

È un augurio e una speranza. Il Napoli ha fatto un percorso importante, ne mancano ancora 23 alla fine, c’è spazio per tutti.

Che errori non bisogna ripetere? Cosa si aspetta in questo gennaio di fuoco?

Avremo un gennaio molto impegnativo. Abbiamo visto che in 15 partite ci sono state 10 vittorie che però non bastano, il Napoli sta andando a ritmi elevatissimi, dobbiamo farci trovare pronti: con queste medie 30 punti non sono sufficienti.