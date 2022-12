VIDEO – Inter-Gzira United 6-1, amichevole: gol e highlights della partita

Inter-Gzira United, amichevole giocata a Malta, si è concluso con il risultato di 6-1 (vedi pagelle): questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Tony Bezzina Stadium di Paola. Prossimo appuntamento mercoledì, nella gara contro gli austriaci del Red Bull Salisburgo.



PUNTEGGIO TENNISTICO – Inter-Gzira United 6-1 nella prima amichevole di questa sosta che porterà alla ripresa della stagione a gennaio. Un vero e proprio punteggio tennistico, con il risultato che si apre grazie al colpo di testa di Raoul Bellanova su cross di Alessandro Bastoni. Il raddoppio lo firma Kristjan Asllani con un siluro dalla distanza sul quale il portiere avversario non è totalmente esente da colpe. Accorcia le distanze lo Gzira United da sviluppi di calcio d’angolo, ma non si lascia abbattere l’Inter che poco dopo trova il 3-1 con una pennellata di Calhanoglu da calcio di punizione. Prima di fine primo tempo arriva anche il poker: assist da centrocampista di Bastoni che lancia Gosens sulla sinistra e il tedesco non sbaglia. Nella ripresa ci pensano le reti di Federico Dimarco ed Henrikh Mkhitaryan a rendere più tondo il risultato: 6-1 finale.

Video con gli highlights di Inter-Gzira United dal canale ufficiale YouTube del club nerazzurro.