Bellanova, ottima risposta ma per il riscatto ora serve una marcia in più

Raoul Bellanova ha finalmente avuto qualche possibilità in più di mettersi in mostra durante l’amichevole con il Gzira United terminata 6-1. Suo il primo gol che ha aperto le marcature nel primo tempo, una sola sbavatura.

OTTIMA CHANCE – Bellanova ha giocato titolare la prima amichevole dell’Inter a Malta con un gran bel gol in tuffo di testa che ha di fatto aperto le marcature. Unico neo nella partita di ieri riguarda un suo passaggio sbagliato in difesa al 32′ che mette in difficoltà i compagni e da cui nasce il calcio d’angolo con il gol di Jefferson. Bellanova che comunque l’Inter vuole riscattare anche se si tratta di un investimento importante, cioè di 7 milioni. Il calciatore però al momento non ci pensa e vuole giocarsi tutte le chance che la stagione gli metterà a disposizione con le occasioni che si offriranno, soprattutto in questo momento con Denzel Dumfries occupato con l’Olanda per il Mondiale. Ora servirà aumentare il livello e dimostrare di meritare il riscatto dell’Inter.