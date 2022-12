Marchetti: «Inzaghi senza gavetta a Lazio Primavera non sarebbe all’Inter»

Luca Marchetti ha parlato della gavetta per gli allenatori di alto livello, come il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi (e non solo).

GAVETTA – Queste le parole di Luca Marchetti nel corso de L’Editoriale su TMW Radio sulla gavetta per gli allenatori di alto livello. «Se Inzaghi non avesse fatto la gavetta nella Primavera della Lazio, adesso non si troverebbe sulla panchina dell’Inter. Conte prima di vincere con la Juventus è passato da Arezzo e Bergamo, dove ha faticato molto e ha ottenuto risultati negativi. Tutto questo ti aiuta a crescere, ti permette di avere un’esperienza che poi ti permetterà di gestire al meglio la pressione».