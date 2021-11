Napoli, prosegue il lavoro in vista dell’Inter: differenziato per due

Quest’oggi il Napoli è sceso sul campo di allenamento per preparare la sfida contro l’Inter in programma domenica 21 novembre. Allenamento differenziato per due dei giocatori di Luciano Spalletti.

SEDUTA MATTUTINA – Seduta di allenamento mattutina per il Napoli che, agli ordini di Luciano Spalletti, prosegue la preparazione alla partita di Serie A del 21 novembre contro l’Inter. Gli azzurri hanno svolto lavoro aerobico e successivamente una seduta tattica. Kostas Manolas e Kevin Malcuit, reduci dai rispettivi infortuni, hanno svolto una seduta di allenamento personalizzata.

Fonte: sscnapoli.it