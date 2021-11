Bosnia-Finlandia, le formazioni ufficiali: Dzeko va in tribuna

Bosnia-Finlandia si gioca alle ore 15, sfida valevole per le qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022. Edin Dzeko, come anticipato dallo stesso calciatore (qui l’articolo) non sarà in campo

OUT – Bosnia-Finlandia non avrà tra i suoi protagonisti Edin Dzeko. Il capitano dei padroni di casa, infatti, non sarà in campo per la sfida di qualificazione a Qatar 2022, a causa di un infortunio patito nel corso del derby fra Milan ed Inter. Di seguito le scelte dei due tecnici.

BOSNIA-FINLANDIA – LE FORMAZIONI UFFICIALI

Bosnia: Sehic; Civic, Ahmedhodzic, Sanicanin, Kolasinac; Pjanic, Cimirot Hadziahmetovic; Prevljak,Stevanovic ,Krunic.

Commissario tecnico: I. Petev.

Finlandia: Hradecky, Raitala, Forss, Lod, O’Saughnessy; Kamara, Hamalainenn, Vaisanen, Ivanov, Schuller; Pukki.

Commissario tecnico: M. Kanerva