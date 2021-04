Napoli-Inter, pericolo dal passato: Politano ex dal dente avvelenato

Domenica sera (ore 20.45) Napoli-Inter chiuderà la trentunesima giornata di Serie A. Tra i partenopei ci sarà anche Matteo Politano, ex nerazzurro dal dente avvelenato.

FAVOLA FINITA MALE – Matteo Politano ritrova l’Inter, e subito riaffiorano ricordi agrodolci per l’attaccante del Napoli. Il feeling mai sbocciato con Antonio Conte e il trasferimento saltato alla Roma a gennaio 2020 pesano sulle memorie nerazzurre dell’ex Sassuolo. Che domenica avrà quindi un’ulteriore motivazione per tentare di incidere sulla partita, in cui sarà con ogni probabilità titolare.

DENTE AVVELENATO – Prima di trasferirsi all’Inter, Politano aveva uno score decisamente positivo contro i nerazzurri. Quando indossava la maglia del Sassuolo, l’ex numero 16 della rosa interista aveva quattro vittorie in altrettanti incontri contro i nerazzurri, con 3 gol e 1 assist sul tabellino personale. Da quando è a Napoli, invece, il trend è decisamente diverso: una sola vittoria e un pareggio (in semifinale di Coppa Italia l’anno scorso) e due sconfitte in campionato. Anche lui sarà uno degli osservati speciali per gli ex compagni Skriniar, de Vrij e Bastoni.