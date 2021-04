Stadi aperti a maggio? Il sottosegretario Costa: «Non ufficiale, riflessioni»

Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, è intervenuto in diretta a “Sky Sport”, smentendo l’ufficialità dell’apertura degli stadi italiani dal 1° maggio. Ecco le parole del politico sul tema.

RAGIONAMENTI IN CORSO – Negli ultimi minuti rimbalza da più parti l’ufficialità della riapertura al pubblico degli stadi italiani e di altre strutture sportive. Dal 1° maggio sembrava che gli stadi potessero tornare a ospitare 1.000 persone, che scendono a 500 nelle strutture chiuse. Una notizia che Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della Salute, smentisce con fermezza. Ecco le sue parole: «La posizione del governo in merito agli Europei ha rappresentato un’apripista, ci ha consentito di fare altri ragionamenti. Prevediamo una serie di aperture per l’attività sportiva, dal 26 aprile. Per quanto riguarda gli stadi, abbiamo preso una posizione sugli Europei e stiamo ragionando di prendere una posizione sulla finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda le aperture del 1° maggio, è una riflessione che non è ancora stata approfondita, e non c’è una decisione in merito. abbiamo individuato date e scadenze, ce n’era bisogno per dare una prospettiva al Paese. La prima data su cui il Governo si è espresso è quella degli Europei di Calcio. Sul 1° maggio non c’è ancora nulla di ufficiale, mi sono confrontato anche pochi minuti fa col ministro. Se ci saranno le condizioni, saremo tutti ben contenti di poterlo fare. A oggi una posizione certa sul tema non c’è ancora. Stavamo ragionando sulle ultime due partite di campionato, ma è una riflessione aperta. Ciò che è certo è che gli Europei in Italia si giocheranno col pubblico».